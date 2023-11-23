Новосибирцы пожаловались на песни группы «На-На» на концерте памяти Михаила Круга

Новосибирцы пожаловались на песни группы «На-На» и другие попсовые композиции на концерте памяти Михаила Круга, который прошел 18 ноября в ДКЖ, пишет местное издание НГС.

Житель Новосибирска Павел Шугуров рассказал, что купил билет на первый ряд, не ожидая, что вторая часть концерта будет наполнена попсовыми хитами. По его словам, на афише были только Михаил Круг и его сын. Но затем на сцену вышли солист группы «На-На» и экс-солист группы «Фристайл», а зрители начали покидать зал. Теперь посетители хотят вернуть деньги за билет.