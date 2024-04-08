Сын Михаила Круга Александр написал новую песню ко дню рождения отца
Сын известного российского шансонье Михаила Круга Александр в день рождения своего отца представил новую песню. Композиция появилась на страничке в соцсети сестры Михаила Круга Ольги Медведевой.
Каждый год, в день рождения Михаила Круга, 7 апреля, многие поклонники его творчества собираются в Твери, чтобы почтить память шансонье и посетить его могилу. В этом году Кругу исполнилось бы 62 года.
Один из двух сыновей Михаила Александр участвует в музыкальном проекте «Новая Фабрика звезд». Он записал композицию в честь дня рождения покойного отца. В своей песне молодой человек просит прощения у отца за свои ошибки и говорит о желании выступить с ним на одной сцене. В тексте композиции также звучат слова любви и признательности, а также стремление продолжить музыкальное наследие отца.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал «неадекватной» стоимость выступления сына Михаила Круга, напоминает RT.
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