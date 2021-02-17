Участников телепроекта «Дом-2» попросили покинуть поляну

Участников российского телепроекта «Дом-2» обязали в течение суток покинуть съемочную площадку, сообщает Super.ru.

Они должны это сделать до 18 февраля. Так как владельцы шоу не предоставили участникам никакого жилья, парни и девушки в срочном порядке пытаются найти себе кров над головой.