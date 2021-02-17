Участников телепроекта «Дом-2» попросили покинуть поляну
17 февраля 202102:04
Участников российского телепроекта «Дом-2» обязали в течение суток покинуть съемочную площадку, сообщает Super.ru.
Они должны это сделать до 18 февраля. Так как владельцы шоу не предоставили участникам никакого жилья, парни и девушки в срочном порядке пытаются найти себе кров над головой.
Телепроект «Дом-2» по решению руководства ТНТ был закрыт в декабре 2020 года. Как сообщалось, что на «поляне» еще находятся участники проекта, которые ждут начала съемок.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru