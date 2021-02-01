Хабенскому предложили вести «Дом-2»
Актеру Константину Хабенскому предложили стать ведущим телепроекта «Дом-2». Об этом артист сам рассказал на шоу «Вечерний Ургант».
Хабенский уточнил, что с разницей в год ему звонит бывший продюсер и создатель телестройки Валерий Комиссаров с одним и тем же предложением: стать ведущим реалити-шоу.
По словам актера, гонорар предлагают всегда очень хороший, что мешает ему сразу отказаться. В последний раз Хабенский попросил на раздумье три дня. И как признается сам артист, мысленно он даже уже потратил все предложенные ему за проект деньги, после чего он снова отказался от этого предложения.
Телепроект «Дом-2» по решению руководства ТНТ был закрыт в декабре 2020 года. До сих пор дальнейшая судьба телестройки остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что на «поляне» еще находятся участники проекта, которые ждут начала съемок.
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