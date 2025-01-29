Льготы в сфере ЖКХ для многодетных семей призвали сделать федеральными

«Поддержка многодетных семей – это очень важное дело сегодня, так как размеры пособий и льготы не так велики. Коммунальные платежи – это серьезное бремя для малоимущих и многодетных семей. Что касается размера суммы, это будет в размере 500 рублей, где-то будет и 1000 рублей. Для многих семей это существенная сумма. Поэтому инициативу я поддерживаю. Сегодня в Москве, например, уже действуют скидки для многодетных в размере 50%. Если семья содержит более трех детей, можно было бы предусмотреть и скидку в 100%», - отметил он.

При этом Крохин призвал вывести эти льготы на федеральный уровень, отметив, что это не нанесет ущерб отрасли.

«Сегодня все льготы сферы ЖКХ осуществляются за счет регионального бюджета. Я думаю, что нужно учитывать разный уровень развития регионов. Нужно выделить основные меры социальной защиты, включая поддержку многодетных семей, которые можно вывести на федеральный уровень. Опасения, что это нанесет серьезный ущерб отрасли, нельзя считать обоснованными. Все льготы в сфере ЖКХ относятся к социальной норме жилья – к 18 «квадратам». Если семья имеет жилье больше, льготы не распространяются. В количественном значении это небольшие суммы, к дефициту бюджета на нужды ЖКХ это не приведет. Конкретным семьям это поможет, будет морально поддерживать. Надеюсь, это будет реализовано», - заключил собеседник НСН.

Не стоит переживать, что предложение Минстроя рассчитывать сумму взноса на капремонт для граждан исходя из технической оснащенности дома сильно повысит такую плату, наоборот, для жителей более старых домов она даже снизится, заявил ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов «Радиоточке НСН».

