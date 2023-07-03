Участников СВО и их детей будут зачислять в ВУЗы на льготных условиях

По его словам, общее число абитуриентов составило более 260 тысяч человек.

Уточняется, что более 660 тысяч заявлений было подано желающими поступить в ВУЗ с начала льготной кампании.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому детям погибших участников спецоперации, в том числе добровольцев и сотрудников Росгвардии, предоставляется право на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации, напоминают «Известия».

