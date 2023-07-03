Участников СВО и их детей будут зачислять в ВУЗы на льготных условиях
Участники СВО и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества, в 2023 году смогут поступить в ВУЗы на льготных условиях, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, общее число абитуриентов составило более 260 тысяч человек.
Уточняется, что более 660 тысяч заявлений было подано желающими поступить в ВУЗ с начала льготной кампании.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому детям погибших участников спецоперации, в том числе добровольцев и сотрудников Росгвардии, предоставляется право на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru