Участников СВО и их детей будут зачислять в ВУЗы на льготных условиях

Участники СВО и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества, в 2023 году смогут поступить в ВУЗы на льготных условиях, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, общее число абитуриентов составило более 260 тысяч человек.

Уточняется, что более 660 тысяч заявлений было подано желающими поступить в ВУЗ с начала льготной кампании.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому детям погибших участников спецоперации, в том числе добровольцев и сотрудников Росгвардии, предоставляется право на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации, напоминают «Известия».

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