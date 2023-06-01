Льготники РФ смогут оформить виртуальную соцкарту для проезда

Льготные категории граждан в России получат возможность оформить виртуальную социальную карту для проезда в общественном транспорте. О старте такого варианта в экспериментальном режиме с 1 июня объявило правительство.

Согласно постановлению, подписанному главой кабинета министров Михаилом Мишустиным, эксперимент будет проводиться на добровольных началах в заинтересованных субъектах федерации до 1 июля 2024 года.

Для оформления виртуальной соцкарту, необходимо привязать платёжную карту «Мир» к смартфону в приложении Mir Pay. После этого следует переслать заявку на оформление через специальную форму на портале госуслуг.