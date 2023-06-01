Льготники РФ смогут оформить виртуальную соцкарту для проезда

Льготные категории граждан в России получат возможность оформить виртуальную социальную карту для проезда в общественном транспорте. О старте такого варианта в экспериментальном режиме с 1 июня объявило правительство.

Согласно постановлению, подписанному главой кабинета министров Михаилом Мишустиным, эксперимент будет проводиться на добровольных началах в заинтересованных субъектах федерации до 1 июля 2024 года.

Для оформления виртуальной соцкарту, необходимо привязать платёжную карту «Мир» к смартфону в приложении Mir Pay. После этого следует переслать заявку на оформление через специальную форму на портале госуслуг.

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Оформленная виртуальная соцкарта даст возможность пользователю просто прикладывать смартфон к терминалу в транспорте для бесплатного проезда. При этом сохраняется возможность пользования обычными картами.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Московская городская дума решила увеличить штрафы за безбилетный проезд и проезд по чужой льготной карте в общественном транспорте в 2 и 2,5 раза.

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ФОТО: Мосгортранс
ТЕГИ:Карта МирОбщественный ТранспортЛьготы

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