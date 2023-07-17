Участников спецоперации предложили допускать к экзаменам на права без автошколы

Депутаты Тамбовской областной думы предложили освободить участников специальной военной операции, желающих получит водительские права, от посещения автошколы, сообщает РИА Новости.

В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

Согласно законопроекту, который внесён на рассмотрение в Госдуму, предлагается разрешить гражданам сдавать экзамен по результатам самоподготовки, однако только на права категорий «А» и «В».

Авторы инициативы полагают, что ускоренный процесс получения водительских прав участниками СВО позволит гражданам быстрее выполнять служебные задачи.

Ранее в Минцифры РФ подготовили проект постановления правительства, которые приравняет электронные водительские права к физическим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Водительские ПраваСпецоперацияАвтошколы

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