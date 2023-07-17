Участников спецоперации предложили допускать к экзаменам на права без автошколы
Депутаты Тамбовской областной думы предложили освободить участников специальной военной операции, желающих получит водительские права, от посещения автошколы, сообщает РИА Новости.
Согласно законопроекту, который внесён на рассмотрение в Госдуму, предлагается разрешить гражданам сдавать экзамен по результатам самоподготовки, однако только на права категорий «А» и «В».
Авторы инициативы полагают, что ускоренный процесс получения водительских прав участниками СВО позволит гражданам быстрее выполнять служебные задачи.
Ранее в Минцифры РФ подготовили проект постановления правительства, которые приравняет электронные водительские права к физическим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru