Участников спецоперации предложили допускать к экзаменам на права без автошколы

Согласно законопроекту, который внесён на рассмотрение в Госдуму, предлагается разрешить гражданам сдавать экзамен по результатам самоподготовки, однако только на права категорий «А» и «В».

Авторы инициативы полагают, что ускоренный процесс получения водительских прав участниками СВО позволит гражданам быстрее выполнять служебные задачи.

Ранее в Минцифры РФ подготовили проект постановления правительства, которые приравняет электронные водительские права к физическим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

