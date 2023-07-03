Участники СВО смогут перейти на бесплатное обучение по заявлению

Принявшие участие в спецоперации на Украине студенты смогут перейти с платного на бесплатное обучение, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

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Министерство разработало соответствующий проект постановления. Основанием для перехода на бесплатное обучение станет заявление и документ, подтверждающий статус участника спецоперации.

«Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией», - заявили в ведомстве.

В Минобрнауки отметили, что полномочия комиссии, ее состав и порядок деятельности каждый вуз определит самостоятельно.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Минобрнауки рекомендовало вузам начислять до 10 дополнительных баллов абитуриентам, прошедшим военную службу и принимавшим участие в спецоперации.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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