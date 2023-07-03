Число бюджетных мест в вузах в 2023 году увеличат на 2 тысячи

Зампред кабмина отметил, что 20 июня на территории всех субъектов страны стартовала приемная кампания, она проходит штатно.

«Выделено 626 тысяч бюджетных мест, в том числе свыше 36 тысяч для вузов Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В этом году по сравнению с прошлым число бюджетных мест выросло примерно на две тысячи», — доложил Чернышенко на оперативном совещании.

Ранее вице-премьер сообщил, что участники спецоперации и их дети, Герои России и награжденные орденами Мужества лица в текущем году смогут поступить в вузы на льготных условиях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

