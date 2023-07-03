Число бюджетных мест в вузах в 2023 году увеличат на 2 тысячи
Число бюджетных мест в российских вузах в 2023 году выросло на 2 тысячи. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба правительства.
Зампред кабмина отметил, что 20 июня на территории всех субъектов страны стартовала приемная кампания, она проходит штатно.
«Выделено 626 тысяч бюджетных мест, в том числе свыше 36 тысяч для вузов Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В этом году по сравнению с прошлым число бюджетных мест выросло примерно на две тысячи», — доложил Чернышенко на оперативном совещании.
Ранее вице-премьер сообщил, что участники спецоперации и их дети, Герои России и награжденные орденами Мужества лица в текущем году смогут поступить в вузы на льготных условиях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возобновлено движение по Чонгарскому мосту, нарушенное после ракетного удара ВСУ
- СК объявил в розыск владельца бренда «Хортица» Черняка за финансирование ВСУ
- МВД объявило в розыск бывшего главу СБУ Грицака
- Силовики нашли схрон украинских диверсантов в ЛНР
- Mash: Выпавшего из окна сына Ефремова сняли с аппарата ИВЛ
- Число бюджетных мест в вузах в 2023 году увеличат на 2 тысячи
- СМИ: Индонезия может отказаться от российских удобрений
- В украинском городе Сумы прогремели взрывы
- Правительство выделит более 3 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий
- Участников СВО и их детей будут зачислять в ВУЗы на льготных условиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru