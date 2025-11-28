Путин освободил участников СВО от транспортного налога
Участников СВО и членов их семей освободили от уплаты транспортного и земельного налогов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Также документ освобождает от транспортного налога Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы, а также ветеранов боевых действий.
Законом устанавливается, что под освобождение будет подпадать только одно транспортное средство по выбору налогоплательщика.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал туристический налог на сдачу домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин освободил участников СВО от транспортного налога
- В Красноярском крае избили мэра Енисейска
- Кэмерон допустил, что закроет франшизу «Аватар»
- Инициатором разводов в России чаще становятся женщины
- «Брак — это подвиг»: Священник назвал венчание мученическим
- В Госдуме опровергли сообщения о якобы обсуждении повышения пенсионного возраста
- Песков назвал грандиозным масштаб коррупционного скандал на Украине
- «Имя, концерты и рилсы»: Почему королям стримингов рано на стадионы
- В России тарифный коридор по ОСАГО расширят на 15%
- Российских гимнастов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru