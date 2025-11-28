Путин освободил участников СВО от транспортного налога

Участников СВО и членов их семей освободили от уплаты транспортного и земельного налогов. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

В РФ появится система предоставления налогового вычета молодым специалистам

Также документ освобождает от транспортного налога Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы, а также ветеранов боевых действий.

Законом устанавливается, что под освобождение будет подпадать только одно транспортное средство по выбору налогоплательщика.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал туристический налог на сдачу домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

