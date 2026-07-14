Участники СВО при диспансеризации будут общаться с психологом

Участники спецоперации на Украине члены их семей смогут получить консультацию медицинского психолога во время диспансеризации. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на новый приказ Минздрава, закрепляющий порядок профилактических осмотров.

Инициатива по введению таких встреч была предложена вице-премьером Татьяной Голиковой. Консультация должна проходить в первый день обследования. Если это невозможно, городским жителям встречу организуют в течение 3 рабочих дней, а сельским жителям в течение 10 рабочих дней после начала диспансеризации.