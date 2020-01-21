Участники проекта «Активное долголетие» выбрали любимые города Подмосковья

Самыми посещаемыми городами Московской области в рамках проекта «Активное долголетие» стали Коломна, Дмитров и Сергиев Посад. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом заявили в региональном комитете по туризму. Также отмечается, что в минувшем году участники проекта часто посещали Красногорск, Клин и Серпухов.

Кроме того, по словам главы регионального комитета по туризму Натальи Галкиной, активнее всего на экскурсии в другие города ездят пожилые люди из Королева, Балашихи и Долгопрудного.

Добавим, в 2020 году программа «Активное долголетие» стартовала 13 января.