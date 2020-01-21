Участники проекта «Активное долголетие» выбрали любимые города Подмосковья
Самыми посещаемыми городами Московской области в рамках проекта «Активное долголетие» стали Коломна, Дмитров и Сергиев Посад. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом заявили в региональном комитете по туризму. Также отмечается, что в минувшем году участники проекта часто посещали Красногорск, Клин и Серпухов.
Кроме того, по словам главы регионального комитета по туризму Натальи Галкиной, активнее всего на экскурсии в другие города ездят пожилые люди из Королева, Балашихи и Долгопрудного.
Добавим, в 2020 году программа «Активное долголетие» стартовала 13 января.
Напомним, в октябре прошлого года НСН писала, что в Московской области запущен проект «Активное долголетие» для жителей в возрасте. Программа включает медицинскую поддержку, посещений «Клуба активного долголетия», бесплатные экскурсии и спортивные активности. Как рассказала телеканалу «360» заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова, программа пользуется большим спросом у старшего поколения региона.
«Активное долголетие» предлагает всем желающим возможность посещать специально созданные площадки с разнообразной программой — начиная от занятий спортом, заканчивая творческими студиями и обучением компьютерной грамотности. Такими местами активности станут Центры социального обслуживания, физкультурно-оздоровительные объекты, дома культуры и библиотеки. Всего в Подмосковье откроют 64 «Клуба активного долголетия».
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