«Московское долголетие» получило высокую оценку международных экспертов

Известный американский путешественник и писатель, автор книг "Голубые зоны" и "Правила долголетия" Дэн Бюттнер, выступая на III Форуме социальных инноваций регионов, высоко оценил проактивную работу правительства Москвы и особенно отметил усилия столичных властей по созданию условий для активного долголетия.

"Я был в парке Лужники сегодня и 10 лет назад, раньше этот огромный парк был пустым и безлюдным, но благодаря проактивному подходу и просчитанным усилиям правительства Москвы там построили велосипедную дорожку, организовали места, куда люди могут приходить вечером потанцевать, где молодежь может играть. Люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке", — заявил Бюттнер.

Он рассказал, что в 90-м году провел неделю в военно-морском госпитале в Одессе, и это было далеко не самое лучшее место, где ему приходилось бывать. Сегодня Бюттнер посетил три клиники в Москве и был поражен подходом к здравоохранению, который применяют в столице.

"Клиники повернулись лицом к людям. Сейчас больница — это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар. Это серьезные усилия. Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь", — подчеркнул Бюттнер.

Международные эксперты из США, Бутана и Греции также высоко оценили проект "Московское долголетие", который стартовал в марте 2018 года и в котором на данный момент принимают участие около 160000 представителей старшего поколения. Они познакомились с его основными направлениями во время экскурсии по стенду "Парк долголетия", которую провел для них руководитель дирекции форума, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Эксперты посетили открытые уроки по танцам, английскому языку и информационным технологиям, а также по новому направлению в проекте — театральному мастерству.

"Московское долголетие" — это великолепный, замечательный проект, который очень важен для людей старшего поколения. Это одна из лучших практик, которую мы можем наблюдать в международном сообществе, и очень важно, чтобы Москва делилась опытом его реализации. Должна быть создана международная конвенция, для того чтобы другие страны знали о такой программе и могли перенять ваш опыт", — отметил председатель рабочей группы открытого состава по проблемам старения Организации Объединенных Наций Мартин Гарсия Моритан.

"Меня очень впечатлило, какие концепции в социальной сфере вы сейчас разрабатываете в Москве. Я поражен тем, как развивается проект "Московское долголетие" и сколько вы делаете для старшего поколения в столице. Конечно, мы хотели бы перенимать опыт Москвы и заинтересованы в том, чтобы внедрять эффективные проекты, которые увидели сегодня на форуме", — рассказал основатель межпоколенческого проекта "Мост поколений" из Германии Хорст Крумбах.

В "Парке долголетия" за три дня работы форума были проведены 109 открытых мастер-классов для старшего поколения, в них приняли участие 1750 человек. На интерактивных стендах "Парка долголетия" 1453 человека прошли тест на долголетие, по итогам которого получили фотографию с изображением самих себя в старости. На пленэре гости "серебряного" возраста нарисовали более 120 картин, а самый длинный сет на теннисном столе длился 3 часа, его провела участница "Московского долголетия", которой 82 года.

Форум проходит в Москве на ВДНХ в 75-м павильоне с 19 по 21 июня.

В этом году на форуме работает около 3 000 профессиональных участников из 85 субъектов Российской Федерации. В региональные делегации вошли представители органов власти, социально-ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения.

В рамках III Форума социальных инноваций проходит более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты рассказывают о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.

Форум социальных инноваций регионов — это крупнейшая дискуссионная площадка для обсуждения социальных проблем, презентации прорывных технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик субъектов Российской Федерации. Впервые форум прошел в 2015 году в Омске и объединил участников из 75 регионов страны.

