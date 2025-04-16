Участники премии «Экология – дело каждого» провели концерт под окнами фронтовика

В столице в канун 80-й годовщины Победы участники и организаторы Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» провели поздравительный флешмоб для 97-летнего ветерана Великой Отечественной Войны Николая Васильевича Морозова. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Концерт для фронтовика состоялся в рамках первой Всероссийской акции «Игрушка ветерану», в которой приняли участие более 1000 детей и взрослых со всей России, прислав в адрес премии сшитых своими руками плюшевых мишек и открытки с поздравлениями к 9 Мая.