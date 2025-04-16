Участники премии «Экология – дело каждого» провели концерт под окнами фронтовика

В столице в канун 80-й годовщины Победы участники и организаторы Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» провели поздравительный флешмоб для 97-летнего ветерана Великой Отечественной Войны Николая Васильевича Морозова. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Концерт для фронтовика состоялся в рамках первой Всероссийской акции «Игрушка ветерану», в которой приняли участие более 1000 детей и взрослых со всей России, прислав в адрес премии сшитых своими руками плюшевых мишек и открытки с поздравлениями к 9 Мая.

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Любимые песни ветерана прямо у него во дворе исполнили Московский молодёжный камерный оркестр под управлением профессора Валерия Вороны и Валентин Хмелев – солист Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник шоу «Голос».

Радионова отметила, что с каждым годом становится все меньше тех, кто мужественно сражался за Родину и подчеркнула, что Морозов внес огромный вклад не только в Победу, но и в сохранение памяти о героях войны.

Международная премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и ежегодно присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.

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ФОТО: Пресс-служба премии "Экология - дело каждого"
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