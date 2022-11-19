Участники конкурса «Лидеры цифровой трансформации» разработали сервис для расчета цен на квартиры в Москве

Команда программистов из Кирова победила в номинации Департамента экономической политики и развития города Москвы на конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Разработчики сервиса по расчету стоимости квартир в столице получат премию в размере 1 млн рублей и возможность запустить пилотный проект с городом, сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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Задание, поставленное на конкурсе Аналитическим центром Москвы, предусматривает использование искусственного интеллекта. Специалисты высоко оценили разработку конкурсантов.

«Над задачей трудились 40 команд талантливых программистов из Москвы, Комсомольска-на-Амуре, Кирова, Перми, Самары и других городов России. Лучшим цифровым решением был признан проект команды IDEV из Кирова. Как отметили наши эксперты, сервис кировских программистов отличается высоким качеством и удобен в использовании. Он не только соответствует всем требованиям технического задания, но и содержит ряд интересных решений, расширяющих функционал сервиса», – отметила Мария Багреева.

Также в числе призеров конкурса оказались команды DeCODE из Комсомольска-на-Амуре с проектом сервиса «SMETAVERSE» и Spatial band из Москвы с проектом Смета.ai. Они получат премии в размере 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

По словам Марии Багреевой, в этом году «Лидеры цифровой трансформации» – это не только престижная премия в сфере информационных технологий, но ещё и один из инструментов поддержки ИТ-отрасли, который также дает возможность талантливым программистам принять участие в работе команды Правительства Москвы и предложить свои решения для одного из крупнейших мегаполисов мира.

Всего в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации 2022» приняло участие 470 команд из 70 регионов России и других стран мира.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы
ТЕГИ:МоскваКонкурспрограммное обеспечение
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