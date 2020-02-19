Участники чемпионата «CASE-IN» займутся технологической модернизацией России
Новый сезон международного инженерного чемпионата «CASE-IN» начнётся в предстоящий четверг, 20 февраля в Липецке. В этот раз конкурс будет посвящен технологической модернизации России. Соревнования, которые растянутся на несколько месяцев, будут проходить по пяти направлениям, а будущие инженеры займутся разработкой решений кейсов по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.
Как отметил замминистра энергетики России Антон Инюцын, на базе таких проектов как «CASE-IN» совместно с компаниями и вузами создаются социальные лифты для талантливых и целеустремленных инженеров. Также Инюцын добавил, что Минэнерго России планирует провести на международном форуме «Российская энергетическая неделя-2020» несколько мероприятий под эгидой Case-in.
Между тем, основатель конкурса, сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев добавил, что одна из основных целей конкурса − профориентация детей и молодежи, а также помощь при выборе будущей профессии
По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, после вхождения в платформу чемпионат CASE-IN привлек максимальное количество участников — 8156 человек из 34 российских регионов и стран СНГ. В 2018 году общее число участников всех лиг чемпионата составило около 5 тысяч человек.
Добавим, «CASE-IN» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Ранее НСН писала, что завершился первый полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» среди участников из Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Он проходил в Санкт-Петербурге с 14 по 16 февраля.
В конкурсных испытаниях участвовали 50 команд учителей из семи регионов СЗФО. По итогам полуфинала были определены 12 лучших из них. Теперь им предстоит борьба за победу в финале конкурса «Учитель будущего». В финал прошли 11 команд из Санкт-Петербурга и одна из Гатчины.
Конкурс «Учитель будущего» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.
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