Участники чемпионата «CASE-IN» займутся технологической модернизацией России

Новый сезон международного инженерного чемпионата «CASE-IN» начнётся в предстоящий четверг, 20 февраля в Липецке. В этот раз конкурс будет посвящен технологической модернизации России. Соревнования, которые растянутся на несколько месяцев, будут проходить по пяти направлениям, а будущие инженеры займутся разработкой решений кейсов по темам топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Как отметил замминистра энергетики России Антон Инюцын, на базе таких проектов как «CASE-IN» совместно с компаниями и вузами создаются социальные лифты для талантливых и целеустремленных инженеров. Также Инюцын добавил, что Минэнерго России планирует провести на международном форуме «Российская энергетическая неделя-2020» несколько мероприятий под эгидой Case-in.

Между тем, основатель конкурса, сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев добавил, что одна из основных целей конкурса − профориентация детей и молодежи, а также помощь при выборе будущей профессии

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, после вхождения в платформу чемпионат CASE-IN привлек максимальное количество участников — 8156 человек из 34 российских регионов и стран СНГ. В 2018 году общее число участников всех лиг чемпионата составило около 5 тысяч человек.

Добавим, «CASE-IN» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».