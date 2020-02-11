Стартовали всероссийские выборы городов - площадок «Культурного кода»

Объявлены регионы Российской Федерации, которые попали в финал заявочной кампании «Культурного кода». Этот проект инициирован совместно президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Общероссийским народным фронтом. В шорт-лист голосования, по решению экспертного совета, вошли республики: Татарстан, Удмуртия, а также Ставропольский край, Ленинградская, Нижегородская и Челябинская области.

Теперь судьбу финалистов будет решать всероссийское народное голосование, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. Оно будет проводиться до 3 марта в социальной сети Вконтакте.

Участникам онлайн-голосования предстоит выбрать три города, которые станут площадками креативных фестивалей в рамках проекта. Голосование открыто в официальной группе соцсети платформы «Россия – страна возможностей».

В рамках проекта будут созданы своеобразные музеи современного искусства под открытым небом - масштабные художественные работы на фасадах домов руками молодых художников. В регионах, которые не войдут в топ-3 по итогам выборов в сети, будут проведены различные творческие мероприятия.

В период с 15 апреля по 30 октября в фестивалях «Культурный код» примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 масштабных работ, отмечает Ura.ru.

