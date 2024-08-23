Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 6 до 9 лет колонии

Армавирский городской суд назначил от 6 лет 4 месяцев до 9 лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила объединенная пресс-службы судов Краснодарского края.

Отмечается, что все они действовали на почве ненависти и вражды к гражданам Израиля и участвовали в массовых беспорядках после прибытия в аэропорт Махачкалы самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля.

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Судебный процесс начался в июне в Краснодарском крае. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвинялись по статьям об участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

Все пятеро вину не признали.

Массовые беспорядки вспыхнули в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отменам рейсов. Пострадали 23 представителя правоохранительных органов.

Еще десять участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.

Административные аресты, штрафы и другие наказания назначены были 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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