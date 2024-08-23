Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 6 до 9 лет колонии
Армавирский городской суд назначил от 6 лет 4 месяцев до 9 лет колонии пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщила объединенная пресс-службы судов Краснодарского края.
Отмечается, что все они действовали на почве ненависти и вражды к гражданам Израиля и участвовали в массовых беспорядках после прибытия в аэропорт Махачкалы самолета из Тель-Авива с находящимися на борту гражданами Израиля.
Судебный процесс начался в июне в Краснодарском крае. Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов обвинялись по статьям об участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.
Все пятеро вину не признали.
Массовые беспорядки вспыхнули в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, их действия привели к полной блокировке работы авиагавани, задержке и отменам рейсов. Пострадали 23 представителя правоохранительных органов.
Еще десять участников беспорядков будут судить в Ставропольском крае.
Административные аресты, штрафы и другие наказания назначены были 242 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России участились случаи обмана россиян через родительские чаты школьников
- Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы получили от 6 до 9 лет колонии
- В Габоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
- Морспасслужба ликвидирует разлив нефтепродуктов в порту «Кавказ»
- Премьера сериала «Последний богатырь. Наследие» состоится онлайн
- Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач выпустит дебютный музыкальный альбом
- Двое россиян погибли на Пхукете из-за схода оползня
- Эксперт Дьяков рассказал, какие районы Подмосковья считаются грибными
- Машков: Историческая сцена театра Табакова заработает весной
- Телеграм: Помощь Курску и традиционным иностранцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru