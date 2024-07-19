Прокурор запросил до 10 лет колонии для участников беспорядков в Махачкале
Для пяти активных участников беспорядков, произошедших в аэропорту Махачкалы, прокурор запросил от семи до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.
Процесс по делу о беспорядках в столице Дагестана проходит Армавирском городском суде Краснодарского края.
В ближайшее время в других судах в Краснодарском и Ставропольском краях начнётся рассмотрение других уголовных дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы.
Ранее МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru