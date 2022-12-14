Участникам спецоперации выделят земельные участки в Крыму

В законе речь идёт о ветеранах и инвалидах боевых действий, принимавших участие в СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, имеющих постоянную регистрацию на территории полуострова по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Участки будут выдаваться в приоритетном порядке, в том числе членам семей погибших в ходе СВО.

«Предоставляя нашим солдатам бесплатные земельные участки, мы выражаем им свою благодарность за их мужество, за подвиги, которые они совершают на поле боя», - заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность оказания всесторонней поддержки военнослужащим, получившим тяжёлые ранения в ходе СВО, сообщает RT.

