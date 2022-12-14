Участникам спецоперации выделят земельные участки в Крыму
Парламент Крыма принял решение о выделении бесплатных земельных участков участникам специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.
В законе речь идёт о ветеранах и инвалидах боевых действий, принимавших участие в СВО на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, имеющих постоянную регистрацию на территории полуострова по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Участки будут выдаваться в приоритетном порядке, в том числе членам семей погибших в ходе СВО.
«Предоставляя нашим солдатам бесплатные земельные участки, мы выражаем им свою благодарность за их мужество, за подвиги, которые они совершают на поле боя», - заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность оказания всесторонней поддержки военнослужащим, получившим тяжёлые ранения в ходе СВО, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- ЕС не достиг согласия по созданию трибунала для РФ по Украине
- В Кремле заявили, что Путин не сыграет в хоккейном матче на Красной площади
- Совфед одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
- В Кремле исключили новогоднее перемирие на Украине
- Глава Минсельхоза назвал стабильной ситуацию с ценами на продукты в РФ
- Песков подтвердил, что ЗРК Patriot станут законной целью для российских сил
- Участникам спецоперации выделят земельные участки в Крыму
- Кремль подтвердил встречу Путина с главами новых территорий до конца года
- Песков: послание Путина Федеральному собранию может пройти в 2023 году
- Шольц предостерег страны Евросоюза от блокировки финансовой поддержки Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru