Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Отмечается, что речь идёт о добровольческих формированиях, созданных по решению властей.



В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, также говорится, что в случае получения данными лицами ранений, они получат статус инвалида боевых действий.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому граждане других государств получили возможность службы по контракту в Вооружённых силах РФ, сообщает RT.

