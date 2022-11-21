Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, поступившие в добровольческие формирования, содействующие выполнению задач ВС РФ в ходе спецоперации, получат статус ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что речь идёт о добровольческих формированиях, созданных по решению властей.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, также говорится, что в случае получения данными лицами ранений, они получат статус инвалида боевых действий.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому граждане других государств получили возможность службы по контракту в Вооружённых силах РФ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru