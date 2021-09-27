Участкового и машиниста в Первоуральске обвинили в изнасиловании девочки

По данному факту инициировано уголовное дело. Задержанным предъявлено обвинение. Им грозит до 20 лет заключения. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. В рамках расследования предстоит выяснить, каким образом полицейского приняли на службу в правоохранительные органы.

25 сентября в ОВД Первоуральска обратилась 12-летняя девочка и заявила об изнасиловании неизвестными. После этого были задержаны подозреваемые.

Как сообщалось ранее, житель города Заволжья в Нижегородской области, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки, сознался в преступлении. Он изнасиловал школьницу и расправился с ней.

