Обвиняемый в убийстве девочки житель Заволжья признал вину
Житель города Заволжья в Нижегородской области, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки, сознался в преступлении, сообщает телеканал «360».
Тело школьницы, которая до убийства была изнасилована, обнаружили неподалеку от поселка Козино. По данному факту расследуется уголовное дело. В мае 49-летний мужчина ехал на велосипеде, когда увидел ребенка. Злоумышленник изнасиловал девочку, а затем зарезал.
Ранее 41-летнему Виктору Пестереникову, который был задержан в Киселевске, было предъявлено обвинение в убийстве двух десятилетних школьниц.
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