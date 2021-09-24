Обвиняемый в убийстве девочки житель Заволжья признал вину

Тело школьницы, которая до убийства была изнасилована, обнаружили неподалеку от поселка Козино. По данному факту расследуется уголовное дело. В мае 49-летний мужчина ехал на велосипеде, когда увидел ребенка. Злоумышленник изнасиловал девочку, а затем зарезал.

Ранее 41-летнему Виктору Пестереникову, который был задержан в Киселевске, было предъявлено обвинение в убийстве двух десятилетних школьниц.

