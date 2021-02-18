Убил, изнасиловал - в тюрьму! Следком поздравил россиян с 14-летием
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве отличилось необычным поздравлением подростков с 14-летием. Видеоролик записали сотрудники столичного главка СК.
В ролике тинэйджерам напомнили, что с этого возраста наступает уголовная ответственность за ряд тяжких преступлений, отмечает News.ru.
Среди перечисленных преступлений представители Следственного комитета, в частности, назвали убийство, причинение вреда здоровью, захват заложников, изнасилование, терроризм, грабёж и разбой.
Хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущество – за это в СК также пообещали подросткам уголовную ответственность. Ролик появился на сайте ведомства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Телеведущему Соловьёву запретили въезд в Латвию
- Невзоров предрек переход «красной короны компартии» Рашкину
- Толстой заявил об угрозе исключения РФ из ЕСПЧ из-за Навального
- Минтруд сообщил о снижении числа безработных в России
- Заместителя главы Челябинска задержали по делу о крупной взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru