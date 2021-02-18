Убил, изнасиловал - в тюрьму! Следком поздравил россиян с 14-летием

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве отличилось необычным поздравлением подростков с 14-летием. Видеоролик записали сотрудники столичного главка СК.

В ролике тинэйджерам напомнили, что с этого возраста наступает уголовная ответственность за ряд тяжких преступлений, отмечает News.ru.

Среди перечисленных преступлений представители Следственного комитета, в частности, назвали убийство, причинение вреда здоровью, захват заложников, изнасилование, терроризм, грабёж и разбой.

Хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущество – за это в СК также пообещали подросткам уголовную ответственность. Ролик появился на сайте ведомства.