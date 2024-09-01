Участки железной дороги в Белгороде арестовали по делу Рината Ахметова

Басманный суд Москвы наложил арест на активы компании «Метинвест Евразия», связанной с украинским олигархом Ринатом Ахметовым, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы инстанции.

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Речь идет о шести участках железнодорожных путей общей протяженностью 1,3 километра и 75 тысячах квадратных метров земли в Белгороде. Также арест наложен на десять зданий в Севастополе и шесть - в Симферополе.

Кроме того, суд арестовал денежные средства в банках и автомобили.

По данным СМИ, в 2023 году состояние Ахметова снизилось на 43% и составило $6,59 миллиарда, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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