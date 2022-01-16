Участки трассы Уфа - Оренбург закрыли для движения по погодным условиям

Это связано с сильной метелью и снегопадом. Ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке с 206-го (г. Мелеуз) по 280-й (граница с Оренбургской областью) автодороги.

Аналогичное ограничение введено на участке с 27-го (Булгаково) по 112-й км (Стерлитамак).

Ранее метеоролог рассказала, какими станут весна и лето 2022 года.

