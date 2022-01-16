Участки трассы Уфа - Оренбург закрыли для движения по погодным условиям
Временное ограничение движения грузового и пассажирского транспорта действует на двух участках автодороги Уфа - Оренбург в Башкирии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в субботу.
Это связано с сильной метелью и снегопадом. Ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке с 206-го (г. Мелеуз) по 280-й (граница с Оренбургской областью) автодороги.
Аналогичное ограничение введено на участке с 27-го (Булгаково) по 112-й км (Стерлитамак).
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