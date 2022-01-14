На Сахалине ввели режим ЧС на федеральной трассе
14 января 202215:01
Режим ЧС ввели на федеральной трассе «Южно-Сахалинск - Оха» из-за размыва участка, сообщает РИА Новости.
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14 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru