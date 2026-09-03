В Германии развернули серийное производство БПЛА для Украины

По информации германо-американской военной компании Auterion и украинской Airlogix, первые дроны из готовящейся партии уже произведены. Ожидается, что контракт на поставку этой партии БПЛА будет полностью выполнен к середине следующего года. Военные эксперты оценивают примерную стоимость соглашения в €300 миллионов.

Совместное предприятие Auterion и Airlogix рассчитывает на получение дополнительных заказов от украинской стороны. Помимо производственной площадки возле Мюнхена, для выпуска беспилотников планируется задействовать еще один объект в восточной части Германии.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об изменении характера боевых действий на Украине из-за БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

