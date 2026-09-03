В Германии развернули серийное производство БПЛА для Украины
Под Мюнхеном развернуто серийное производство более 5 тысяч военных беспилотников большой дальности для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующую информацию распространило издание Sueddeutsche Zeitung, передает RT.
По информации германо-американской военной компании Auterion и украинской Airlogix, первые дроны из готовящейся партии уже произведены. Ожидается, что контракт на поставку этой партии БПЛА будет полностью выполнен к середине следующего года. Военные эксперты оценивают примерную стоимость соглашения в €300 миллионов.
Совместное предприятие Auterion и Airlogix рассчитывает на получение дополнительных заказов от украинской стороны. Помимо производственной площадки возле Мюнхена, для выпуска беспилотников планируется задействовать еще один объект в восточной части Германии.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил об изменении характера боевых действий на Украине из-за БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Убытки книжной отрасли России от атак ВСУ достигли 6 млрд рублей
- Вэнс заявил о «смехотворной атрофии» военного потенциала Европы
- Психолог объяснила причины осенней хандры и плохого настроения
- ЕС по требованию Польши может ужесточить правила въезда для россиян
- Спортивный налоговый вычет предлагают увеличить до 200 тысяч рублей
- Сомнолог назвал три привычки, которые только мешают заснуть
- В Германии развернули серийное производство БПЛА для Украины
- Психолог рассказал, как распознать угрозу насилия у подростков
- Букмекеры сочли самозапрет на ставки поддержкой нелегальных азартных игр
- Психолог дала совет, как вести себя с близкими-геймерами