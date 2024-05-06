Убрать отговорки: Зачем провайдеров хотят обязать хранить номер сетевого порта
Многие провайдеры и так хранят номер порта какое-то время, а потом предоставляют по запросу, однако эту практику хотят зарегламентировать, отметил в эфире НСН Алексей Раевский.
Минцифры РФ хочет обязать провайдеров хранить номер сетевого порта для передачи данных силовикам по требованию, чтобы избежать отговорок первых, заявил генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что Минцифры намерено расширить перечень сведений о пользователях, которые интернет-ресурсы должны сохранять для силовых органов и передавать по их требованию. Так, провайдеров хотят обязать хранить не только сведения об IP-адресе, но и номер сетевого порта, с которого был осуществлен выход в интернет. Отмечается, что эти данные позволят точнее установить пользователя, разместившего или распространившего незаконный контент. Раевский объяснил, что многие провайдеры уже давно придерживаются такого принципа.
«Такая информация имеет отношение к протоколу TCP/IP, которая используется для передачи данных в интернете. Эта информация может быть актуальной для провайдеров, у которых много пользователей: они все подключаются через один IP-адрес, поэтому их сложно идентифицировать. То есть, на сервисе, к которому происходит подключение, регистрируется IP-адрес провайдера, а у него может с этого адреса выходить тысячи абонентов. Поэтому такая информация должна тоже храниться. Но многие провайдеры и так хранят это в каких-то логах какое-то время, а потом предоставляют по запросу. Это просто регламентирует уже сложившуюся практику. Это делается для того, чтобы у провайдеров не было отговорок о том, что они не обязаны эту информацию хранить и так далее», – сказал Раевский.
Он отметил, что нововведение отразится в первую очередь на киберпреступниках.
«Насторожиться стоит разным киберпреступникам, но думаю, что они и так настороже. А честным пользователям беспокоиться не о чем. Для силовых структур узнать, какой абонент подключался к какому-то конкретному сервису в конкретное время, не составляет труда», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в пресс-центре НСН рассказал, что киберпреступники совершили более 260 тысяч преступлений за шесть месяцев 2023 года, что на 27% выше аналогичного периода 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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