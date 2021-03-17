«Ублажать всю жизнь!». Арбатова о «ликвидаторах пандемии».

«Я всецело поддерживаю эту идею. Проблема только в том, что в этом случае какие-то чиновники опять получат награды в виде орденов и медалей, а люди, которые стояли на переднем крае, опять останутся без льготных поблажек. Я знаю среди медиков людей, которые трижды переболели коронавирусом, потому что они находились в очаге. Это и младший медперсонал, это и врачи, которые вышли в красную зону, когда еще не было нормальных СИЗов, вот их хорошо бы лечить и ублажать всю оставшуюся жизнь, потому что они спасли нереальное количество людей. Это действительно была война», – сказала она.

Кроме того, Арбатова в беседе с НСН отметила, что старшеклассникам в школах не хватает полового просвещения, а не «основ взрослой жизни».

