«Ублажать всю жизнь!». Арбатова о «ликвидаторах пандемии».
Писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в эфире НСН поддержала создание новой категории льготников в России.
В России предложили создать новую категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Речь идет о врачах, ученых, волонтерах, сотрудниках специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с COVID-19.
Идею поддержала писательница и общественная деятельница Мария Арбатова. В эфире НСН она выразила мнение, что спасших огромное количество людей врачей нужно «ублажать» всю их оставшуюся жизнь.
«Я всецело поддерживаю эту идею. Проблема только в том, что в этом случае какие-то чиновники опять получат награды в виде орденов и медалей, а люди, которые стояли на переднем крае, опять останутся без льготных поблажек. Я знаю среди медиков людей, которые трижды переболели коронавирусом, потому что они находились в очаге. Это и младший медперсонал, это и врачи, которые вышли в красную зону, когда еще не было нормальных СИЗов, вот их хорошо бы лечить и ублажать всю оставшуюся жизнь, потому что они спасли нереальное количество людей. Это действительно была война», – сказала она.
Кроме того, Арбатова в беседе с НСН отметила, что старшеклассникам в школах не хватает полового просвещения, а не «основ взрослой жизни».
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