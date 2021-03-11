Набиуллина рассказала о регионах, в которых возможно продление льготной ипотеки

Продлить программу льготной ипотеки без возникновения отрицательных эффектов возможно в 24 из 85 регионов России, пишу «Известия» со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

Она отметила, что льготная ипотека как антикризисная программа «должна быть свернута». По словам председателя Центробанка, уже отмечены негативные эффекты: «дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен».

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Без негативных последствий программу можно было бы продлить в Алтае, Астраханской области, Башкортостане, Волгоградской области, Дагестане, Удмуртии, Кировской области, Мордовии, Чечне, Ингушетии, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской областях, Ставропольском крае, Саратовской, Тверской, Челябинской, Ульяновской, Ивановской, Псковской, Ярославской, Томской, Курганской областях.

Программа льготного ипотечного кредитования, вероятно, будет продлена после 2024 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого передает РИА Новости.

По словам вице-премьера, ее механизмы при этом могут быть изменены.

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ФОТО: pixabay.com
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