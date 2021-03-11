Набиуллина рассказала о регионах, в которых возможно продление льготной ипотеки

Без негативных последствий программу можно было бы продлить в Алтае, Астраханской области, Башкортостане, Волгоградской области, Дагестане, Удмуртии, Кировской области, Мордовии, Чечне, Ингушетии, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской областях, Ставропольском крае, Саратовской, Тверской, Челябинской, Ульяновской, Ивановской, Псковской, Ярославской, Томской, Курганской областях.

Программа льготного ипотечного кредитования, вероятно, будет продлена после 2024 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого передает РИА Новости.

По словам вице-премьера, ее механизмы при этом могут быть изменены.

