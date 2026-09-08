Учителя выступили против изоляции трудных подростков
Создать специализированные учреждения с нынешними зарплатами очень сложно, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Если ребенка с проблемами удалить из школы, он попадает в ту же среду, которая привела его в такое состояние, заявил председатель профсоюза «Учитель», учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков в пресс-центре НСН.
«Школа – это место, где конфликты происходят постоянно. Вопрос в том, как их решать, очень важно уметь их предотвращать. Что касается изоляции детей, которые плохо себя ведут. Это очень деликатный вопрос. Зачастую это связано с тем, что что-то в семье происходит, или ребенок в плохую компанию попал. Если ребенка с проблемами удалить из школы, он попадает в ту же среду, которая привела его в такое состояние. Например, в семье кто-то пьет или он в плохой компании. Как это поможет ребенку? А создать специализированные учреждения с нынешними зарплатами очень сложно. Этот вопрос обсуждаем, об этом нужно подумать», - отметил он.
Если школьник уже находится на грани совершения преступлений, его нельзя оставлять в коллективе, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
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