На фоне замедления работы Telegram и блокировки ряда других соцсетей в России наиболее сильные позиции могут занять VK Видео и мессенджер MAX, сказала в пресс-центре НСН советник Уполномоченного по защите права предпринимателей города Москвы Инга Яппарова.

«Сильные позиции начинает занимать VK, в частности VK Видео. Мы за то, чтобы у нас была автономность и собственные сильные системы. На это нужно время. Возможно, мы внедряем их не так быстро, как хотелось бы, но мы справимся. VK Видео будет сильно развиваться, мы уже фиксируем переход. В MAX более высокий уровень верификации. Например, мне для того, чтобы зарегистрировать сообщество, нужно пройти жесткую верификацию. От подтверждения на «Госуслугах» до трехуровневой фазы регистрации в момент, когда ты в MAX становишься массовым каналом. Это тоже неплохо. В Telegram любой может создать канал, сделать его открытым. Этот серый шум, когда вероятность мошенничества увеличивается. С помощью накрутки в Telegram любой инфобизнес может вытянуть любую аудиторию, просто накрутив аккаунт, либо давая недостоверную информацию. MAX – система, призванная в первую очередь обезопасить граждан», - отметила она.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил НСН, что действительно популярные блогеры, которые интересны своим подписчикам, не столкнутся с рисками на фоне блокировки Telegram, поскольку смогут быстро набрать аудиторию в любой соцсети.

