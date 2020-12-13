Убить Навального. Российского оппозиционера заподозрили в бессмертии

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН еще в октябре спрогнозировал развитие легенды об отравлении Навального после отсутствия веских доказательств применения «Новичка». В докладе ОЗХО сказано, что в организме Навального найдены нервно-паралитические вещества, схожие по структуре с ядом из группы «Новичок», но не запрещенные.

«Помните, как один украинский товарищ (Аркадий Бабченко, инсценировавший свое убийство. - прим. НСН) валялся в свиной крови в прихожей? Примерно из этого Навальному надо вылезать. И вот сейчас он будет сочинять, что вещество было на одежде. Боевое вещество – для поля боя, а не для войны в номере гостиницы», - заявил полковник ФСБ.

Токсиколог Алексей Водовозов рассказал в эфире НСН, почему вещество, следы которого нашли у Навального, не относятся к группе «Новичок».

«Там было некое азотистое соединение, а вещества «Новичка» азот не содержат», - уточнил он.

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН подтвердил эту гипотезу.

«Если бы было отравление "Новичком", он бы не только не дошел до туалета, но и до самолета бы не дошел. Там совсем другие признаки – сужение зрачка, светобоязнь, галлюцинации, судороги, конвульсии, пена изо рта. Эти последствия наступают в течение 2-3 минут ближайших. "Новичком" там и не пахло. Если его и отравили, то каким-то спецсредством нелетального действия», - сказал эксперт.