Убить Навального. Российского оппозиционера заподозрили в бессмертии
Представители спецслужб, силовики и токсикологи в эфире НСН усомнились в бессмертии Навального после двух попыток отравления.
В минздраве Омской области не стали официально комментировать публикацию The Sunday Times о попытке повторного отравления российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок». Однако, уточнили, что доступ к пациенту был только у медиков и медперсонала. Об этом изданию «Подъем» рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Шакирова.
Она подчеркнула, что в реанимации с Навальным находились только медработники и его жена – по ее просьбе. «Агентов госбезопасности», упоминавшихся в британском издании, по словам пресс-секретаря, в помещении с Навальным не было.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН еще в октябре спрогнозировал развитие легенды об отравлении Навального после отсутствия веских доказательств применения «Новичка». В докладе ОЗХО сказано, что в организме Навального найдены нервно-паралитические вещества, схожие по структуре с ядом из группы «Новичок», но не запрещенные.
«Помните, как один украинский товарищ (Аркадий Бабченко, инсценировавший свое убийство. - прим. НСН) валялся в свиной крови в прихожей? Примерно из этого Навальному надо вылезать. И вот сейчас он будет сочинять, что вещество было на одежде. Боевое вещество – для поля боя, а не для войны в номере гостиницы», - заявил полковник ФСБ.
Токсиколог Алексей Водовозов рассказал в эфире НСН, почему вещество, следы которого нашли у Навального, не относятся к группе «Новичок».
«Там было некое азотистое соединение, а вещества «Новичка» азот не содержат», - уточнил он.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН подтвердил эту гипотезу.
«Если бы было отравление "Новичком", он бы не только не дошел до туалета, но и до самолета бы не дошел. Там совсем другие признаки – сужение зрачка, светобоязнь, галлюцинации, судороги, конвульсии, пена изо рта. Эти последствия наступают в течение 2-3 минут ближайших. "Новичком" там и не пахло. Если его и отравили, то каким-то спецсредством нелетального действия», - сказал эксперт.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН не согласился с тем, что формула «Новичка» оказалась в открытом доступе, и яд мог быть синтезирован кем угодно. Он выразил большие сомнения по поводу того, что в книге эмигрировавшего в США доктора химических наук Вила Мирзаянова опубликована правдивая информация об изготовлении вещества. По его словам, спецслужбы бы не допустили такого.
«Я никогда не поверю, что издавалась книга, в которой написано, как изготовить яд, который может отравить миллионы человек, который каждый может приготовить у себя на газовой плите и в туалете! Это полная чушь! В Америке сделали бы то же самое – засекретили бы всю информацию об этом!» - заявил он.
Напомним, в августе Алексей Навальный был госпитализирован в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Врачи утверждают, что политик в течение 19 дней находился в коме.
Москва пыталась добиться сотрудничества с Западом об отравлении Навального, однако, не добилась ответной реакции и уголовного дела не взбудила.
В ответ Евросоюз ввел санкции против России. Под ограничения попали шесть человек, в частности директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС замораживаются. Госдеп США одобрил санкции Евросоюза.
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