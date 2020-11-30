Слуцкий назвал спектаклем заявление ОЗХО по Навальному

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал спектаклем заявление Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее 56 стран из 193 являющихся членами организации признали факт отравления оппозиционера запрещенным химическим оружием типа «Новичок».

«В ОЗХО продолжается спектакль вокруг якобы отравления Навального», - написал депутат в своем Twitter. Он назвал количество подписавших заявление стран «громогласным меньшинством» и отметил, что Германия сама отказалась от сотрудничества с Москвой по вопросу Навального.

Ранее в связи с делом Навального Евросоюз ввел санкции против России. Под ограничения попали шесть человек, в частности директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС замораживаются. Госдеп США одобрил санкции Евросоюза.

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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ОЗХОАлексей Навальный
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