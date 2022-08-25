Юбилейный XX Московский фестиваль прессы пройдёт 27 августа
Юбилейный XX Московский фестиваль прессы пройдёт в парке на Поклонной горе 27 августа, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В сообщении говорится, что на мероприятии будет представлен практически весь спектр профессиональных СМИ, а сама площадка будет разбита на тематические зоны: «Бизнес и Digital», «Увлечения», «Спорт и здоровье», «Книги» и «Дети».
Гости фестиваля смогут ознакомиться с современными технологиями в СМИ, успешными практиками создания новых диджитал-проектов, а также оформить подписку на печатные издания и познакомиться с новинками книжного рынка.
Также в программе фестиваля презентации, лекции, мастер-классы, интерактивные уроки, виртуальные прогулки, творческие встречи с авторами, семейные игры и многое другое.
Кроме того, запланирован праздник «Народы Москвы», в вечерней концертной программе выступят Makarov band, участница «Детского Евровидения-2016» Саша Абрамейцева, участница конкурсов «Главная сцена» Катя Елисеева и другие.
Ранее в пресс-службе фестиваля седьмого фестиваля фейерверков «Ростех» заявили, что победителем смотра стала команда Пакистана, команды Киргизии и Сербии заняли второе и третье места, соответственно.
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