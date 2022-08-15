Победителем седьмого фестиваля фейерверков «Ростех» в Москве стал Пакистан
15 августа 202215:14
Команда Пакистана стала победителем седьмого фестиваля фейерверков «Ростех», который проходил в Братеевском каскадном парке Москвы, сообщает пресс-служба фестиваля.
В сообщении говорится, что второе место заняла команда Киргизии, а третье - команда Сербии.
Ранее заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов заявил, что салюты, петарды и бенгальские огни могут быть опасны для зрения и слуха.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru