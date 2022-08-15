Победителем седьмого фестиваля фейерверков «Ростех» в Москве стал Пакистан

Жильцы дома в Москве вернулись в квартиры после инцидента с отравлением Москомархитектура согласовал проект ЖК на Автозаводской Археологическая выставка «Стекло и время» открылась в Москве Викторины и мастер-классы пройдут в столице по случаю 11-летия МФЦ Бесплатную воду будут раздавать на 14 вокзалах и станциях МЖД до конца недели