Победителем седьмого фестиваля фейерверков «Ростех» в Москве стал Пакистан

Команда Пакистана стала победителем седьмого фестиваля фейерверков «Ростех», который проходил в Братеевском каскадном парке Москвы, сообщает пресс-служба фестиваля.

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В сообщении говорится, что второе место заняла команда Киргизии, а третье - команда Сербии.

Ранее заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов заявил, что салюты, петарды и бенгальские огни могут быть опасны для зрения и слуха.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:МоскваФестивальФейерверкиПакистан
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