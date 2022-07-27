В Московской области отменили рок-фестиваль Metal over Russia

Фестиваль в Подмосковье задумывался как аналог Wacken Open Air - крупнейшего в мире фестиваля тяжёлой музыки, проходящего в Германии. Однако местные жители выступили против мероприятия из-за близости усадьбы к спальным районам, сообщает РБК.

Кроме того, некоторые противники Metal over Russia пригрозили написать письмо Никите Михалкову и обвинить участников в сатанизме. Как пояснил агентству организатор фестиваля Алексей Кочкин, отменить мероприятие пришлось «по совокупности причин», позже на сайте появилась информация о переносе.

«Друзья, принимается комплексное решение о переносе фестиваля, в дополнение к ряду компенсационных концертов. С большой вероятностью вы так или иначе сможете услышать большинство заявленных групп в различных интересных форматах и на разных крутых локациях», - говорится в заявлении организаторов.

Ранее организаторы «Нашествия» объявили о старте подготовки к проведению крупнейшего в России фестиваля летом 2023 года.