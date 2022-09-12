Убийство замглавы Новой Каховки Гуры оказалось инсценировкой ФСБ

Гибель замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Виталия Гуры оказалась инсценировкой ФСБ. Об этом сообщил сам чиновник в эфире Первого канала.

В августе стало известно, что на замглавы районной ВГА совершили покушение, пишет РИА ФАН. Отмечалось, что чиновника доставили в реанимацию с огнестрельными ранениями, но врачи не смогли спасти его, напоминает телеканал «360».

«В начале августа правоохранительные органы ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение. Предоставили запись, что хотят меня убить», — рассказал Гура.