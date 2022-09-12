Убийство замглавы Новой Каховки Гуры оказалось инсценировкой ФСБ
Гибель замглавы военно-гражданской администрации Каховского района Виталия Гуры оказалась инсценировкой ФСБ. Об этом сообщил сам чиновник в эфире Первого канала.
В августе стало известно, что на замглавы районной ВГА совершили покушение, пишет РИА ФАН. Отмечалось, что чиновника доставили в реанимацию с огнестрельными ранениями, но врачи не смогли спасти его, напоминает телеканал «360».
«В начале августа правоохранительные органы ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение. Предоставили запись, что хотят меня убить», — рассказал Гура.
Контрразведчики решили инсценировать смерть чиновника, чтобы нарушить планы киевских спецслужб.
ФСБ обнародовала аудиозаписи, на которых некий сотрудник Службы безопасности Украины давал задание «жестоко и показательно» устранять должностных лиц новой пророссийской администраций Новой Каховки. В частности, планировалось покушение на замначальника полиции города Сергея Томку, гибель которого в июле так же инсценировали российские спецслужбы.
По данным правоохранителей, к организации убийств причастен экс-сотрудник управления СБУ по Крыму Илья Бондарчук. Чтобы выявить злоумышленника, ФСБ начали оперативную игру с помощью агента Бондарчука. Впоследствии экс-сотрудник СБУ рассказал, что убийства финансировались Киевом: за устранение Гуры обещали 130 тысяч гривен.
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