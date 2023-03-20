У жительницы Красноярского края зафиксировали случай лихорадки Западного Нила
У жительницы Красноярского края выявили лихорадку Западного Нила, сообщил в Telegram руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев.
Известно, что женщина отдыхала в Таиланде. После возвращения домой она обратилась к медикам с жалобами на температуру тела 37,5 градуса и боль в шейном отделе. В период отдыха ее кусали комары.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора предупредила о том, что ряд свойственных для России инфекций, в том числе туляремия, японский энцефалит и лихорадка Западного Нила, могут передаваться человеку посредством укуса комара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru