У жительницы Красноярского края зафиксировали случай лихорадки Западного Нила

Известно, что женщина отдыхала в Таиланде. После возвращения домой она обратилась к медикам с жалобами на температуру тела 37,5 градуса и боль в шейном отделе. В период отдыха ее кусали комары.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора предупредила о том, что ряд свойственных для России инфекций, в том числе туляремия, японский энцефалит и лихорадка Западного Нила, могут передаваться человеку посредством укуса комара.

