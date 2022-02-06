Комары слетаются на красный, оранжевый и черный цвета

«Традиционно считается, что комаров привлекают три вещи - дыхание человека, запах его пота и тепло, исходящее от кожи. Мы открыли четвертый ориентир - красный цвет, в который окрашена не только одежда, но и кожа любого человека. Мы надеемся, что это позволит создать новые методы отпугивания комаров», - пояснил профессор UW Джефри Риффелл.

Инструментами для поиска «жертвы» комаров являются избыток углекислого газа в воздухе, тепло тела, а также пар и молекулы молочной кислоты, содержащиеся в поте человека и животных, чтобы «приземлиться».

Также, по словам профессора Риффелла, комары задействуют обоняние и функцию «тепловизора» с ориентиром на цвета, характерные для кожи людей и других теплокровных существ, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора предупредила о том, что ряд свойственных для России инфекций, в том числе туляремия, японский энцефалит и лихорадка Западного Нила, могут передаваться человеку посредством укуса комара.

