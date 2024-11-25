У Т-Банка произошел массовый сбой

Пользователи приложения Т-Банк сообщают о массовом сбое: они не могут получить доступ к своим счетам и провести операции, следует из данных сайта Downdetecter.su.

Также пользователи жалуются на проблемы с доступом к приложению и сайту. При этом им пришло оповещение: «Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем».