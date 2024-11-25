У Т-Банка произошел массовый сбой
Пользователи приложения Т-Банк сообщают о массовом сбое: они не могут получить доступ к своим счетам и провести операции, следует из данных сайта Downdetecter.su.
Также пользователи жалуются на проблемы с доступом к приложению и сайту. При этом им пришло оповещение: «Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем».
Согласно информации с Downdetecter.su, пик сбоев пришелся на 14:00 и продолжается до сих пор.
Пока в Т-Банке не выпустили официального заявления с причинами сбоя.
Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН заявил, что недавний сбой в Wildberries может быть связан с хакерской атакой на маркетплейс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru