Причины сбоя в Wildberries связали с атакой на фоне развода Бакальчук и Ким
Система защиты маркетплейса должна быть на банковском уровне, однако не так много коммерческих компаний уделяют пристальное внимание безопасности, отметил в эфире НСН Артем Геллер.
Недавний сбой в Wildberries может быть связан с хакерской атакой на маркетплейс, допустил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.
Он отметил, что такую атаку не так дорого организовать, особенно учитывая размер того, за что борются основательница маркетплейса Татьяна Ким и ее супруг Владислав Бакальчук, с которым они находятся в процессе развода.
Пользователи Wildberries 12 сентября столкнулись с очередным массовым сбоем в работе сервиса. На одном из московских пунктов у людей списывались деньги за возвращенные товары, служба поддержки не отвечала, администраторы разводили руками и предлагали возмущенной толпе ждать ответа три-четыре дня. Однако уже утром деньги вернули. Похожий массовый сбой на Wildberries был в середине сентября. Тогда жители Екатеринбурга, Челябинска и других городов жаловались на несанкционированные отмены уже доставленных товаров и списание штрафов за возврат. Геллер не исключил хакерскую атаку на маркетплейс.
«Хакерскую атаку действительно реально организовать, это даже не так дорого стоит, особенно учитывая размер того, за что борются супруги. Но сейчас очень легко и принято все оправдывать подобными атаками. На самом деле это могут быть совершенно разные причины, только системный администратор компании, может быть, руководство, знают, в чем на самом деле дело, что они транслируют. Поэтому может быть что угодно. Вообще, подобные атаки на российские маркетплейсы увеличились с началом СВО. И периодически разными волнами то нарастают, то убывают. Причины могут быть разные, установить их источник довольно сложное дело, особенно если это по-умному делается», - сказал Геллер.
Он отметил, что система защиты Wildberries должна быть на банковском уровне, однако указал, что не так много коммерческих компаний уделяют пристальное внимание безопасности.
«Защита у них, безусловно, должна быть как на банковском уровне, они этим заняты. Вопрос лишь в том, насколько они уделяют этому внимание. Потому что исторически в России так сложилось, что не так много коммерческих компаний уделяют внимание безопасности, потому что их за это никто не наказывал. Были какие-то смешные штрафы из серии по 30 тысяч рублей за утечку данных и так далее. Это смешно. И поэтому у них не было серьезного стимула обеспечивать эту защиту, кроме как собственного какого-то реноме. А для защиты собственного реноме достаточно каких-то формальных заявлений пресс-служб из серии: "Была атака какая-то на кого-то". А мы должны верить вроде как в это. А сейчас мы все пожинаем плоды все это время, теряя наши данные, получая звонки от мошенников и все остальное», - добавил собеседник НСН.
Татьяна Ким подала иск о разводе в конце июня. Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. В случае раздела Wildberries компания будет поделена «50 на 50», убежден Владислав Бакальчук: брачный договор не заключен, поэтому все имущество делится пополам. Он отмечал, что сделает все, чтобы сохранить бизнес. Владиславу Бакальчуку принадлежит лишь 1% в ООО «Вайлдберриз», передает «Радиоточка НСН».
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