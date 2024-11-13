Причины сбоя в Wildberries связали с атакой на фоне развода Бакальчук и Ким

Недавний сбой в Wildberries может быть связан с хакерской атакой на маркетплейс, допустил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совфеде, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в разговоре с НСН.

Он отметил, что такую атаку не так дорого организовать, особенно учитывая размер того, за что борются основательница маркетплейса Татьяна Ким и ее супруг Владислав Бакальчук, с которым они находятся в процессе развода.

Пользователи Wildberries 12 сентября столкнулись с очередным массовым сбоем в работе сервиса. На одном из московских пунктов у людей списывались деньги за возвращенные товары, служба поддержки не отвечала, администраторы разводили руками и предлагали возмущенной толпе ждать ответа три-четыре дня. Однако уже утром деньги вернули. Похожий массовый сбой на Wildberries был в середине сентября. Тогда жители Екатеринбурга, Челябинска и других городов жаловались на несанкционированные отмены уже доставленных товаров и списание штрафов за возврат. Геллер не исключил хакерскую атаку на маркетплейс.