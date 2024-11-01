Россияне пожаловались на сбой у крупнейших интернет-провайдеров
1 ноября 202419:14
Крупные российские интернет-провайдеры столкнулись с масштабными сбоями в работе 1 ноября, сообщается на платформе мониторинга «Сбой.рф».
Проблемы затронули клиентов МТС, «Мегафон», Tele2, МГТС, «Ростелеком» и «Дом.ру», с наибольшим числом жалоб из столичного региона.
Согласно сообщениям пользователей, неполадки наблюдаются как с мобильным, так и с домашним интернетом.
23 октября пользователи Telegram в России массово жаловались на сбой, из-за которого временно невозможно было отправлять сообщения, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru