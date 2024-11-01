Россияне пожаловались на сбой у крупнейших интернет-провайдеров

Согласно сообщениям пользователей, неполадки наблюдаются как с мобильным, так и с домашним интернетом.

23 октября пользователи Telegram в России массово жаловались на сбой, из-за которого временно невозможно было отправлять сообщения, передает «Радиоточка НСН».

