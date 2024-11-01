Россияне пожаловались на сбой у крупнейших интернет-провайдеров

Крупные российские интернет-провайдеры столкнулись с масштабными сбоями в работе 1 ноября, сообщается на платформе мониторинга «Сбой.рф».

Проблемы затронули клиентов МТС, «Мегафон», Tele2, МГТС, «Ростелеком» и «Дом.ру», с наибольшим числом жалоб из столичного региона.

Пользователи жалуются на сбой в Telegram

Согласно сообщениям пользователей, неполадки наблюдаются как с мобильным, так и с домашним интернетом.

23 октября пользователи Telegram в России массово жаловались на сбой, из-за которого временно невозможно было отправлять сообщения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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