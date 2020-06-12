У супруги президента Зеленского обнаружен коронавирус
У первой леди Украины Елены Зеленской выявлен коронавирус, сообщает Telegram-канал офиса украинского президента.
Самочувствие Елены Зеленской удовлетворительное, болезнь протекает бессимптомно. Супруга президента изолирована и находится на амбулаторном лечении.
По данным офиса украинского президента, первая леди следовала правилам ВОЗ во время официальных встреч. Тесты на коронавирус, сделанные ей в июне, были отрицательным, сообщает Lenta.ru.
Каким образом Елена Зеленская могла заразиться COVID-19, неизвестно. О диагнозе оповещены все лица, которые контактировали с супругой украинского президента.
Тесты на коронавирус детей четы Зеленских и самого президента отрицательные.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский был замечен в нарушении карантина — он посетил кафе в Хмельницком, а его офис опубликовал фото посещения заведения в соцсетях. При этом общепит в стране открывается только с 5 июня, отмечает РИА ФАН. В МВД Украины уже пообещали начать расследование в отношении главы государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru