У супруги президента Зеленского обнаружен коронавирус

По данным офиса украинского президента, первая леди следовала правилам ВОЗ во время официальных встреч. Тесты на коронавирус, сделанные ей в июне, были отрицательным, сообщает Lenta.ru.

Каким образом Елена Зеленская могла заразиться COVID-19, неизвестно. О диагнозе оповещены все лица, которые контактировали с супругой украинского президента.

Тесты на коронавирус детей четы Зеленских и самого президента отрицательные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский был замечен в нарушении карантина — он посетил кафе в Хмельницком, а его офис опубликовал фото посещения заведения в соцсетях. При этом общепит в стране открывается только с 5 июня, отмечает РИА ФАН. В МВД Украины уже пообещали начать расследование в отношении главы государства.

