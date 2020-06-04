Украина побила рекорд по числу заболевших коронавирусом

Минздрав Украины сообщил о рекордном суточном приросте заболевших коронавирусом — за день в стране зафиксировано 588 новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 4 июня в стране заразились 25411 человек.

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Лидерство по числу заболевших держат Киев и Киевская область — 4883. идут Черновецкая (3481), Ровенская (1905), Львовская (1915) и Ивано-Франковская (1491) области. Число летальных случаев достигло 747.

При этом каждый пятый больной в стране (4888) — медицинский работник, отмечает «Свободная пресса».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский был замечен в нарушении карантина — он посетил кафе в Хмельницком, а его офис опубликовал фото посещения заведения в соцсетях. При этом общепит в стране открывается только с 5 июня, отмечает РИА ФАН. В МВД Украины уже пообещали начать расследование в отношении главы государства.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаКоронавирус
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