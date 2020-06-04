Украина побила рекорд по числу заболевших коронавирусом

Лидерство по числу заболевших держат Киев и Киевская область — 4883. идут Черновецкая (3481), Ровенская (1905), Львовская (1915) и Ивано-Франковская (1491) области. Число летальных случаев достигло 747.



При этом каждый пятый больной в стране (4888) — медицинский работник, отмечает «Свободная пресса».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский был замечен в нарушении карантина — он посетил кафе в Хмельницком, а его офис опубликовал фото посещения заведения в соцсетях. При этом общепит в стране открывается только с 5 июня, отмечает РИА ФАН. В МВД Украины уже пообещали начать расследование в отношении главы государства.

