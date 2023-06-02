У соцсети «ВКонтакте» произошёл технический сбой

Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте», сообщают пользователи.

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

Согласна данным детектора сбоев, у пользователей соцсети возникают проблемы с загрузкой приложения.

Накануне столичные таксисты и водители жаловались на сбои в работе GPS, передает «Радиоточка НСН». По словам главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого, это было связано с заглушением сигнала GPS.

UPD:
Официальная пресс-служба VK сообщила НСН, что соцсеть работает в обычном режиме.

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ФОТО: РИА Новости
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