В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», свидетельствуют данные детектора Brand Analytics.
В компании эту информацию подтвердили и заявили, что ведутся работы по восстановлению всех функций, передает ТАСС.
Отмечается, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети.
Днем ранее пользователи из России заявили о серьёзном сбое в работе сервисов «Яндекса». В частности, проблемы были зафиксирована в работе «Дзена», «Поиска», «Музыки», «Карт», «Кинопоиска» и остальных ресурсов платформы.
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