В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте», свидетельствуют данные детектора Brand Analytics.

В компании эту информацию подтвердили и заявили, что ведутся работы по восстановлению всех функций, передает ТАСС.

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Отмечается, что пользователи в некоторых регионах могут испытывать краткосрочные затруднения с загрузкой социальной сети.

Днем ранее пользователи из России заявили о серьёзном сбое в работе сервисов «Яндекса». В частности, проблемы были зафиксирована в работе «Дзена», «Поиска», «Музыки», «Карт», «Кинопоиска» и остальных ресурсов платформы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВконтактеСбойСоциальная Сеть
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