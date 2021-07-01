У сотрудников ФСБ возникли проблемы с получением QR-кодов для походов в кафе
Сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не могут получить QR-коды, которые обязательные для посещения ресторанов Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Речь идет о тех сотрудниках, данные которых не были внесены в единый регистр.
Такая ситуация возможна, в департамент здравоохранения поступило несколько таких обращений от силовых структур, сообщает источник РБК, близкий к городским властям.
Отмечается, что некоторые ведомственные поликлиники ФСБ не получили доступ к ЕМИАС, куда и должны вноситься данные о вакцинации.
Ранее сообщалось, что руководство футбольного ЦСКА приняло решение допускать в новом сезоне на свой стадион «ВЭБ Арена» только тех болельщиков, которые имеют QR-коды с подтверждением отсутствия коронавирусной инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- СМИ: Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора ВШЭ
- У сотрудников ФСБ возникли проблемы с получением QR-кодов для походов в кафе
- Песков: Путин всегда будет уважать президента США
- ФСБ РФ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
- В Тамбовской области избили активиста, который пожаловался Путину
- ЦИК утвердил порядок голосования на сентябрьских выборах
- Власти Москвы назвали напряжённой ситуацию с COVID-19
- Казахстан ввел обязательную вакцинацию от COVID-19
- Максимальную скорость на российских дорогах могут увеличить до 150 км/ч
- Бельгийский истребитель F-16 врезался в здание в Нидерландах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru