У сотрудников ФСБ возникли проблемы с получением QR-кодов для походов в кафе

Сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не могут получить QR-коды, которые обязательные для посещения ресторанов Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Речь идет о тех сотрудниках, данные которых не были внесены в единый регистр.

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Такая ситуация возможна, в департамент здравоохранения поступило несколько таких обращений от силовых структур, сообщает источник РБК, близкий к городским властям.

Отмечается, что некоторые ведомственные поликлиники ФСБ не получили доступ к ЕМИАС, куда и должны вноситься данные о вакцинации.

Ранее сообщалось, что руководство футбольного ЦСКА приняло решение допускать в новом сезоне на свой стадион «ВЭБ Арена» только тех болельщиков, которые имеют QR-коды с подтверждением отсутствия коронавирусной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ФСБВакцинацияКоронавирус
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