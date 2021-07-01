У сотрудников ФСБ возникли проблемы с получением QR-кодов для походов в кафе

Сотрудники некоторых подразделений ФСБ и ФСО не могут получить QR-коды, которые обязательные для посещения ресторанов Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Речь идет о тех сотрудниках, данные которых не были внесены в единый регистр.